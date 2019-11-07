شكرا لقرائتكم خبر عن كوين لطيفة تلعب دور البطولة في المسلسل المعاد إنتاجه The Equalizer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة CBS عن أحدث مسلسلاتها وهو The Equalizer، المعاد إنتاجه من جديد، وستقوم ببطولته كوين لطيفة، ومن تأليف أندرو مارلو وتيري ميلر.

ووفقًا لموقع "The Hollywood Reporter"، ستعرض السلسلة الجديدة كوين لطيفة على أنها امرأة غامضة تستخدم مهاراتها الواسعة لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يلجئون إليه.

ستقوم لطيفة أيضًا بإنتاج السلسلة إذا تم التقاطها بواسطة CBS، وشهدت الشبكة بعض النجاح مع إعادة إنتاج بعض المسلسلات، الذى سينضم إلى Hawaii Five-0 وMagnum PI وMacGyver.

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بث مسلسل The Equalizer فى الأصل على شبكة CBS بين عامى 1985 و1989 مع بطولة إدوارد وودوارد لــ دور البطولة في السلسلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكانت قد أعلنت شبكة CBS عن تجديد مسلسل Evil للموسم الثانى، وهو العمل الذى يتم بثه في خميس كل أسبوع من بطولة كاتيا هيربرز، مايك كولتر، آصف ماندي، مايكل إيمرسون، كريستين لاهتي، كورت فولر، بروكلين شاك، سكايلار جراي، مادي كروكو ، وداليا ناب.

ويدور مسلسل Evil حول موافقة كريستين بوتشارد، عالمة نفس في الطب الشرعي، على عرض عمل من ديفيد أكوستا، وهو صحفي سابق يبحث عن المغامرة، حيث إنه يدرس ليكون كاهنًا كاثوليكيًا وقد كلفته الكنيسة بتقييم الظواهر غير المفسرة. يعمل أكوستا أيضًا على تعيين بن شاكر، وهو رجل واقعي يتمتع بمهارات النجارة.