شاهد.. الأميرة للا مريم تستقبل ايفانكا ترامب في مطار الرباط

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - تزور إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المغرب من أجل الترويج لمبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار.
ولدى وصولها إلى مطار الرباط اليوم الأربعاء وجدت إيفانكا ترامب في استقبالها الأميرة للا مريم شقيقة العاهل المغربي.
وكانت إيفانكا ترامب قد اطلقت مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار بداية السنة الجارية للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء في البلدان النامية.
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