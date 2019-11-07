شاهد.. هيثم احمد زكي يتحدث عن التشابه بينه وبين والده: “هو كان مبتلى وانا مبتلى”

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - توفى الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، فجر الخميس، عن عمر ناهز 34 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وهيثم احمد زكي هو الابن الوحيد للفنان الراحل احمد زكي الفنانة المعتزلة الراحلة هالة فؤاد .

وكان هيثم احمد زكي قد تحدث في لقاء تلفزيوني، منذ سنوات، عن التشابه بينه وبين والده قائلا ان هناك ابتلاء مشترك بينهما وهو الوحدة.

وقال هيثم احمد زكي ان “الوحدة صعبة جدا” كما تحدث عن وفاة كل من والده ووالدته وخاله المخرج اشرف فؤاد والذين كانوا اقرب الناس اليه.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.