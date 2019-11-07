شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى ينعى هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رجل الأعمال تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، النجم الشاب الراحل هيثم أحمد زكى، والذى توفى أثر هبوط حاد ومفاجئ فى الدورة الدموية بمنزله منذ ساعات قليلة.

ونشر مرسى عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، وكتب عليها :"إنا لله و إنا اليه راجعون..وداعاً هيثم احمد زكى".

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قدم النجم هيثم أحمد زكى مع شركة سينرجى التى يملكها رجل الأعمال تامر مرسى 3 مسلسلات منها "الصفعة"، من بطولة شريف منير، للمخرج مجدى أبو عميرة، وتأليف أحمد عبد الفتاح عام 2012، و"كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، عام 2018، و"علامة استفهام"، من بطولة محمد رجب، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، والذى عرض بموسم رمضان الماضى.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.