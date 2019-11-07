شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثالث لـMayans M.C بعد انتهاء الموسم الثانى بـ ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت FX مسلسلها الدرامىMayans M.C للموسم الثالث، وسيعرض في عام 2020، وذلك بعد أن اختتم أمس الموسم الثانى من مسلسل Mayans MC على شبكة FX.

يدور مسلسلMayans M.C حول العالم بعد "جاكس تيلر"، واحتمالية سيطرة عصابة الماينز على حدود كاليفورنيا والمكسيك، والجيل الجديد من العصابة الذى يترأسه الابن الموهوب لرئيس العصابة وبحثه عن الحلم الأمريكي الذى يحيط به العنف على الحدود، وسرعان ما ينشأ خلافات مع والده يهرب بعدها.

بالنسبة للتقييمات، بلغ متوسط سلسلةMayans M.C ما يزيد قليلاً على مليون مشاهد أسبوعيًا، هذا هو الأرقام الأولية التي أبلغ عنها موقع نيلسن، حيث تبلغ مشاهدات مسلسل Mayans MC أكثر عند إضافة قياسات أخرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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مسلسل Mayans هو استكمال للمسلسل الشهير Son of Anarchy، الذى نجح فى حصد شعبية كبيرة بعد طرح سبعة مواسم بدأ عرضها فى 2008 حتى عام 2014، وهو من بطولة كلايتون كارديناس، إدوارد جيمس أولموس، سارة بولجر، مايكل إيربي، كارلا باراتا، أنطونيو جاراميلو، راؤول ماكس تروجيلو، ريتشارد كابرال وداني بينو، مع إيميليو ريفيرا.

وكانت قد انضمت النجمة الأيرلندية سارة بولجر، لفريق عمل مسلسل الدراما Mayans MC، المشتق من المسلسل الشهير، أبناء الفوضى Sons of Anarchy، وفقا لما ذكره موقع ديدلاين الأمريكى.

سارة بولجر من مواليد 28 فبراير 1991، واشتهرت بدورها فى فيلم "سجلات سبايدرويك" The Spiderwick Chronicles، إضافة إلى تجسيدها لشخصية ‌مارى الأولى ملكة إنجلترا فى المسلسل التاريخى "أسرة تيودور" The Tudors.