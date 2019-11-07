شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة.. السقا: كنت أجدع وأطيب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد الفنانين، الفنان هيثم أحمد زكى، والذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وكان أول الناعين الفنان أحمد السقا، وكتب معلقاً عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم، ويسامحك ويغفر لك، كنت اجدع واطيب الناس.. ادعوله بالرحمه.





كما نعى الفنان أحمد فتحى، هيثم أحمد زكى بكلمات ، حيث كتب معلقاً ان لله وان اليه راجعون البقاء لله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله.

وودع الفنان ماجد المصرى ، هيثم أحمد زكى، حيث طلب من الجمهور الدعاء له بالرحمة، قائلاً : رحمه الله عليك ..وفاه الفنان هيثم احمد زكي.. برجاء قراءه الفاتحة والدعاء.

Advertisements

كما نعت الفنانة ايمى سالم ، هيثم أحمد زكى، وكتب قائلة : مش عارفة اكتب حاجة .... بجد ... الله يرحمك...و سلام لوالدك... قلبي وجعني علىك يا حبيبى

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.