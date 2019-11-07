شكرا لقرائتكم خبر عن حضور المستشار تركى أل الشيخ حفل الفنانة أنغام بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حفل الفنانة أنغام بدار الأوبرا المصرية والتى أقيمت أمس الأربعاء، بحضور جماهيرى كبير.

ويولى المستشار تركى أل الشيخ، اهتماما كبيرا بموسم الرياض الثقافى والحركة الفنية والثقافية بالمملكة العربية السعودية، حيث فتح أفاق جديدة من خلال التعاقد مع عدد كبير من الفنانين نجوم الغناء والدراما والمسرح بالوطن العربى، لتقديم حفلات فنية وثقافية بالسعودية، وبحضور نخبة من النجوم العالميين فى كافة أنشطة الحركة الفنية.

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فيما قدمت المطربة أنغام خلال حفلها علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية، مجموعة كبير من أغانيها الشهيرة والتى ألهبت حماس الجمهور.

ومن ضمن الأغاني التى أبدعت أنغام في غنائها "ياريتك فاهمني، الركن البعيد الهادي، أساميك الكتيرة، حالة خاصة جدًا، عمري معاك، هبدأ من الآخر، نزوة، اتجاة واحد، قلبك، بتوصفني، عرفها بيا، بعتلي نظرة".