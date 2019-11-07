شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم أحمد زكى فى أخر تصريحاته الفنية قبل وفاته: نفسى أعمل دور ملاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هيثم أحمد زكى فى أخر تصريحات فنية له قبل وفاته، أنه يتمنى عمل أدوار فنية لـ"ملاكم"، كونه يمارس هذه اللعبة وهو على دراية كامل بكواليس هذه الشخصية، وتابع:"والدى عمل ثلاث اعمال للملاكم وخم كابوريا والبطل والنمر الأسود..ولكن الثلاثة لا علاقة لهم ببعض"، لافتاً إلى أن العملاق الراحل والده لم يترك عمل إلا وقام به.

وتوفى منذ قليل الفنان هيثم أحمد زكى داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.