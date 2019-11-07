شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى اعتزال نجم ايطاليا .. أسف زامبروتا أفريقيا خلتنى أعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاتزال احتفالية المسيرة الخضراء، والتى أقامتها المملكة المغربية بمدينة مراكش تشغل النجم محمد رمضان، والذى عاد مساء أمس الأربعاء إلى القاهرة عقب مشاركته فيها على مدار اليومين الماضيين.

وحضرها بجانب محمد رمضان مخرج الكليبات والفنان المصرى حسام الحسينى، وعدد من مشاهير العالم منهم أسطورة البرتغال لويس فيجو، واللاعب الدولى السابق صامويل إيتو أحد أساطرة المنتخب الكاميرونى، وعدد أخر من مشاهير الرياضة والفن من مختلف أنحاء العالم، ومن الرياضيين المصريين وائل جمعة ونادر السيد.

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وحرص أحد رجال الأعمال بالمغرب ويسمى ملاك، على توجيه دعوة العشاء ليجمع ضيفى مصر محمد رمضان وحسام الحسينى، مع مشاهير كرة القدم أسطورة البرتغال لويس فيجو وصامويل إيتو أحد أساطرة المنتخب الكاميرونى، ووجه الدعوة للنجوم الأربعة كريم بالك، وهو منظم احتفالية المسيرة الخضراء كل عام والتى تقيمها المملكة فى السادس من نوفمبر سنويا.

الفنان محمد رمضان نشر صورة له منذ قليل على موقع تبادل الصور إنستجرام تجمعه بلاعب المنتخب الإيطالى السابق زامبروتا، والذى كان أحد أعمدة نادى ميلان الإيطالى، وعلق على الصورة قائلا :"آسف زامبروتا أفريقيا جعلتنى أفعلها".



