شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى عن "نصيبى وقسمتك": أثبت أن الكيف أهم من الكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان طارق صبرى إن مسلسل "نصيبي وقسمتك" أثبت للجميع أن أهم شىء هو الكيف وليس الكم، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل الذى يتكون من عدة حكايات قصيرة كل منها لا تزيد على 5 حلقات يعكس هذا الأمر بوضوح، وبالتالي فإن السيناريو الجيد يفرض نفسه على الجميع دون النظر إلى عدد الحلقات.

طارق صبري لـ"الخليج 365" الذي قام ببطولة "حبيبتي من تخون" إحدى حكايات المسلسل أشار إلى الأمر ليس سهلاً، وأشاد في نفس الوقت بقدرة عمرو محمود ياسين علي القيام بهذا الأمر لأن وجود سيناريو جيد يجذب المشاهد على مدار الثلاثة أجزاء ليس أمراً سهلاً على الإطلاق، مشيرًا إلى سعادته بسبب ردود الأفعال الذى تلقاها منذ عرض حكاية "حبيبتي من تخون".

وأوضح طارق صبرى أنه منذ دخوله عالم التمثيل، ولا يهتم بعدد الحلقات وما إذا كان سيظهر فيها بالكامل أم لا، مؤكدًا أن الشىء الوحيد الذي يهمه هو السيناريو وقصة العمل.

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طارق صبري

"حبيبتى من تخون" هى الحكاية السابعة ضمن حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقمستك"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة طارق صبرى، ميرنا نور الدين، انجى خطاب، سلوي عثمان، ندى عادل، مصطفي منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهى وتناقش الحكاية مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية وكيف تسبب في تدمير حياة الأشخاص.