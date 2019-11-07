أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهيثم زكي قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كان يعاني من الاَم في المعدة الأيام القليلة الماضية.

وأضاف زكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن خطيبة الفنان الراحل أخبرته بأن هيثم توجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية الثلاثاء الماضي، وأنه عاد بعدها إلى منزله، لكنه اختفى بعدها تمامًا ولم يجب على اتصالاتها المتكررة.

وكان بلاغ ورد إلى قسم زايد أول من إنجي سلامة خبيرة العلاج بالطاقة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بشأن عدم استجابته لعدة مكالمات هاتفية منها على الموبايل الخاص به، توجهت إثره قوة من القسم إلى محل سكن الفنان، حيث عُثر عليه متوفيًا داخل حمام مسكنه الخاص، فيما رجح الكشف المبدئي أن الوفاة نتجت عن هبوط في الدورة الدموية.

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كما توجه فريق من النيابة إلى مسكن الفنان الراحل لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، قبل نقله إلى المستشفى.

وتوجه نقيب الممثلين إلى منزل هيثم أحمد زكي للتواجد إلى جوار الجثمان، ومتابعة التفاصيل الخاصة بإنهاء إجراءات الدفن.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​​