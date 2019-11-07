سلمى أبو ضيف بفستان "تل" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف، صورًا جديدة عبر موقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير قامت بها. وظهرت سلمى أبو ضيف، بفستان تل قصير فوق الركبة، ونالت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها. شاركت سلمى في عدد من الأدوار الأعمال الفنية، منها مسلسل"لا تطفئ الشمس" مع المخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، وفيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.

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