النيابة تعاين جثمان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن فريقًا من النيابة العامة يعاين جثمان الفنان هيثم أحمد زكي في مسكنه حاليًا، لبيان الشبهة الجنائية من عدمها في أمر وفاته المفاجئة، وذلك قبل نقله إلى المستشفى.

وأضاف زكي، في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أن المؤشرات المبدئية تؤكد أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، لكن لم يتم حسم ذلك بشكل نهائي حتى الاَن.

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وتوجه نقيب الممثلين إلى منزل هيثم أحمد زكي للتواجد إلى جوار الجثمان، ومتابعة التفاصيل الخاصة بإنهاء إجراءات الدفن.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​