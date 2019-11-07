"كأن أحمد زكي مات تاني".. صدمة نجوم الفن بعد رحيل هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

عبّر عدد كبير من نجوم الفن عن صدمتهم بعد إعلان خبر رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عامًا.

وقال الفنان إدوارد، عبر حسابه على "إنستجرام": "الله يرحمك يا هيثم كنت مبسوط إني اشتغلت معاك السنة اللي فاتت الدنيا مالهاش أمان ربنا يصبر أهلك ادعوله"

وقالت الفنانة درة: "

الفنان هيثم أحمد زكي في ذمة الله.. لا أكاد أصدق رحيلك المبكّر.. وجع قلب.. الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة.. وتكون في مكان أرحم وأحسن.. ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد"

ونعى الفنان أمير كرارة الفنان هيثم أحمد زكي، قائلاً: "

ربنا يرحمك ويسامحك اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يارب

دعواتكم".

وقالت الفنانة إيمان العاصي: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا هيثم في الجنه إنشاء الله".

وكتب الفنان

أحمد سعيد عبدالغني: "

لا حول ولا قوة إلا بالله. البقاء لله في الجنة يارب إن شاءالله".

وقالت الفنانة عبير صبري: "

لا اله الا الله.. ربنا يرحمك يا هيثم ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال خبر مؤلم وصعب.. هيثم أحمد زكي إلى رحمة الله".

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ونعت الفنانة سارة درزاوي

الفنان هيثم أحمد زكي، قائلةً: "إنا لله و إنا إليه راجعون.. رحمة الله على ه‍يثم أحمد زكي".

وكتب الفنانة منة فضالي: "

البقاء والدوام لله هيثم أحمد ذكي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون في الجنة يا هيثم ربنا يرحمك".

وقالت الإعلامية ياسمين الخطيب: "

‏وفاة النجم الشاب هيثم أحمد زكي‬ صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضًا.. كأنما مات أحمد زكي ثانية".

وقال السيناريست تامر حبيب: "

نفسي تبقي إشاعة أو خبر كاذب.... مقهور وعاجز عن أي تعبير".

وكتبت الفنانة منة شلبي: "

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الزميل الخلوق هيثم أحمد زكي خبر موجع جدًا.. اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له ياااااارب.. أسالكم الفاتحة".

وقالت الفنانة أروى جودة

: "إنا لله و إنا إليه راجعون.. صدمة كبيرة وفاة زميلي وصديقي هيثم أحمد زكي.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم بدل ذنوبه بحسنات.. واجعله في الجنة إن شاء الله.. نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عامًا.​