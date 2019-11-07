لطيفة: "أمي أول رقيب على أعمالي.. وانتظروا ألبوم مختلف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة لها مع والدتها، عبر حسابها على"إنستجرام"، كاشفة عن كونها أول رقيب على أعمالها.

وعلقت لطيفة على الصورة: "أول رقابة لازم يعدى عليها أى حاجة جديدة بعملها، بس الحمد لله عجبتها الغنوة والكليب جدًا، شوفتوا أنا كنت مشغولة بإيه الأيام إللى فاتت؟".

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وأضافت: "أوعدكم بألبوم جديد ومختلف جدًا عن كل ما غنيت فى حياتى.. استنوا كليب جديد قريبًا، ألبوم لطيفة 2019".

وتتعاون لطيفة، في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين، ويحمل الألبوم أغاني: "بهرب من وجعي"، وهي من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وأغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصري، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد عاطف، وميكس وماستر ياسر أنور.