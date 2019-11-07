في المركز الثالث.. هذه إيرادات "خيال مآتة" لأحمد حلمي في 3 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حقق فيلم "خيال مآتة" للفنان الكبير أحمد حلمي، حتى الآن، إيرادات قدرها 37 مليونا و927 ألف جنيه في 13 أسبوع عرض، ليأتي ثالثا بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2"، وذلك وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتشهد السينمات عرض عدد من الأفلام هي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الفيل الازرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، "الطيب والشرس واللعوب"، وغيرها.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.