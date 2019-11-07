وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

وكتب الفنان محمد جمعة، اليوم الخميس في منشور عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون هيثم أحمد زكي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء".

ونشر عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "البقاء لله، تنعي نقابة المهن التمثيلية، النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".