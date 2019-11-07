أشرف عبد الباقي يعلن موعد عرض"جريما في المعادي" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن عرض مسرحيته "جريما في المعادي"، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بدءا من يوم 13 نوفمبر الجاري وحتى 16 من نفس الشهر.

وكتب عبد الباقي، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلا: "بنحب جمهور السعودية، عشان كدة راجعين لكم تاني، المرة دي بعرض مختلف، عرض عالمي جايبه لكم من لندن بس بلغتنا وكوميديتنا".

وأضاف: "عرض جريما في المعادي! ، العروض أيام 13، 14، 15، 16 نوفمبر على المسرح العربي بالرياض، مستنينكم ومبسوطين إننا هنعرض ليكم تاني".

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مسرحية "جريما فى المعادى.. كلها غلط"، مأخوذة عن رواية كوميدية إنجليزية، ويشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير المسرح رشدي سلامة، مدير الفرقة حسن نجيب، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.

وكان أشرف عبد الباقي، قد شارك في موسم الرياض، خلال الأيام الماضية مع فريق "مسرح مصر"، لعرض مجموعة من المسرحيات، ضمن موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، في المملكة العربية السعودية، والعروض كانت بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد أنور، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو، وآخرين.