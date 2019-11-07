خاص| مفيد عاشور عن "رسائل العاشقين": جلال الدين الرومي غيرني.. وأنصح الجميع بالقراءة له"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان مفيد عاشور أنه يشارك في مسرحية "رسائل العاشقين"، من خلال شخصية جلال الدين الرومي، لافتا إلى أنه يقدم دورا مختلفا لم يقدمه من قبل في أعمال سواء بالمسرح أو على الشاشة.

وقال مفيد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إن تجسيده لهذه الشخصية كان أمرًا فى منتهى الصعوبة، نظرًا لأنه لا يتناول الشخصية من جانب صراعه مع أستاذه شمس تبريزي، بل يقدمها من خلال فكر جلال الدين الرومي نفسه.

وتابع: "جلال الدين الرومي، غير في شخصيتي بعد القراءة له، فهو رجل عظيم، وأنصح الجميع بقراءة كتبه، واضطررت لقراءة أبحاث كثيرة عنه، وأتمنى تقديمه في عمل درامي".

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وأوضح أن الرومي كان يدعو للحب والتسامح، وأن تسود المحبة بين الناس، مشيرا إلى أن شخصية الرومي طغت وانعكست عليه شخصيًا في بيته، وجعلته يتعامل بكل حب وابتسامة مع المواقف أيا كانت صعوبتها.

وأضاف: "سعيد بالعمل مع مخرج المسرحية محمد إبراهيم، لأنه شخصية ديمقراطية، واعتدت العمل مع المخرجين الديمقراطيين، وأي مخرج مبدع لا علاقة له بالديكتاتورية".

مسرحية "رسائل العاشقين" بطولة: مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، علي الهلباوي، مصمم الاستعراضات مناضل عنتر، ومصممة الملابس هبة عبدالحميد، ومن إخراج محمد إبراهيم.