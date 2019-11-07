صور.. نجوم الفن ينعون الراحل هيثم أحمد زكي

نعى نجوم الفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي توفى عن عمر ينهاز الـ 35 عامًا بمنزله، وذلك نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية، والتي أثبتته التقارير الأولية. وجاء في أولى القائمة الإعلامية ريهام سعيد حيث نعته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ثم الفنانة إيمان العاصي، والتي نعته بكلمات مؤثرة. ومن ثم النجمة جيهان خليل، والتي أعربت عن شدة صدمتها. كما نعه الفنان إدوارد، بكلمات ي شدة الحزن والأسى. ونعى النجم محمد إمام الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". أحمد زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وودعت الفنانة بدرية طلبة الفنان هيثم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وحرصت الإعلامية إنجي علي للدعاء للنجم الراحل هيثم زكي، كما طلبت من الجمهور للدعاء له بالمغفرة والرحمة. Advertisements كما حرص الفنان محمد علي رزق للدعاء له. كما طلب الإعلامي ممدوح موسى للدعاء للنجم هيثم أحمد زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". ونعته أيضًا النجمة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". وودعت الفنانة سمية الخشاب الفنان هيثم أحمد عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وشارك النجم ماجد المصري جمهوره، أحزانه على فراق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". كما أعرب الفنان كريم عفيفي عن صدمته بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، طالبًا من جمهوره الدعاء له بالمغفرة والرحمة. وودع أيضًا الفنان حسن الرداد الفنان هيثم أحمد زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". وحصرت الفنانة ياسمين نيازي لوداع زميلاها الفنان هيثم أحمد زكي.

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