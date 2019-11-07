خطيبته تروى تفاصيل العثور على جثة هيثم أحمد زكى

توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بمنزله بالشيخ زايد عن عمر ناهز ال 34 عام. وقامت خطيبة الفنان الراحل بالاتصال بالشرطة لفشلها في العثور عليه. لفشلها في العثور عليه. وانتقلت قوة من مديرية أمن الجيزة وبدخول شقة الراحل عثروا عليه بالمنزل وقد وافته المنية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. وقد وافته المنية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. وستعلن نقابة المهن التمثيلية لاحقا عن موعد جنازة وعزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في وقت لاحق بمجرد انتهاء الإجراءات.

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