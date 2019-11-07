رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وتداولت الأنباء عن أن الوفاة جائت نتيجة لهبوط فى الدورة الدموية. وتداولت الأنباء عن أن الوفاة جائت نتيجة لهبوط فى الدورة الدموية. ونشرت الفنانة ندى بسيونى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل "تويتر"، خبر وفاة "هيثم" نجل الفنان الراحل أحمد زكى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنان هيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.