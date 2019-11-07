نجوم الفن ينعون هيثم احمد زكي بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - نعى عدد كبير من الفنانين المصريين، زميلهم الفنان هيثم أحمد زكى، والذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكان أول الناعين الفنان أحمد السقا، وكتب معلقاً عبر حسابه على تويتر كاتبا: “البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم، ويسامحك ويغفر لك، كنت اجدع واطيب الناس.. ادعوله بالرحمه”

اما رانيا يوسف فكتبت: “البقاء لله و الدوام لله وفاه الفنان هيثم أحمد زكي ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت منة فضالي: “البقاء و الدوام لله هيثم احمد ذكي في ذمه الله في الجنه يا هيثم ربنا يرحمك برحمته”.

وكذلك الفنانة كندة علوش فقد نعت الراحل كاتبة: “خبر مؤلم قاسي وصادم.. ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) #هيثم_أحمد_ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان

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