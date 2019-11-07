وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي عن 34 عاما!

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - توفى الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، فجر الخميس، عن عمر ناهز 34 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، هيثم أحمد زكي، بحسب منشور على ”فيسبوك“ لعضو النقابة عبر عادل عزوز.

وقال عزوز: ”البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية النجم الشاب هيثم أحمد زكي رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان“.