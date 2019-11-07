هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها أحمد فهمي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هنا الزاهد بأول عيد ميلاد لزوجها الفنان أحمد فهمي بعد زواجهما.

الفنانة المصرية قامت بتزيين المنزل بزينة كتب عليها “Happy birthday”، بالإضافة للبالونات الملونة، نشرت صورة من الحفل، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ظهر فيها أحمد فهمي وهو يمسك بإحدى البالونات.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتهنئة لزوجها عبرت خلالها عن حبها الشديد له، حيث قالت: “عيد ميلاد سعيد يا بطلي”.

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يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قد احتفلا بزفافهما في شهر سبتمبر الماضي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وحضر الحفل عدد ضخم من الفنانين، ومن الحضور أحمد عز، كريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان.

وقد تعرضت هنا لأزمة صحية شديدة خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث أصيبت بميكروب في معدتها بعد تناولها إحدى الأكلات في مطاعم سنغافورة، وهو ما استدعى نقلها الى المستشفى ووضعها الأطباء تحت الملاحظة.