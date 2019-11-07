لقطات طريفة تجمع أحمد السقا بابنيه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأ الفنان المصري أحمد السقا جمهوره بنشره صور حديثه جمعته بابنيه “ياسين وحمزة” في لقطات طريفة.

الفنان المصري ظهر في أول صورة، نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، مع ابنه الأكبر “ياسين”، في لقطة كشفت عن قوة العلاقة بينهما، وعلق قائلا : “حبيبي”.

بينما ظهر السقا في الصورة الثانية مع ابنه الأصغر “حمزة” وبدا وكأنه يلاعبه رياضة “البوكس”، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “ايه يا ابو حميز”.

يذكر أن الفنان المصري أحمد السقا متزوج من الإعلامية المصرية مها الصغير، وله منها ثلاثة أبناء هم “ياسين، ونادية، وحمزة”.

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وكان أحمد السقا قد شوق جمهوره مؤخرا لفيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “العنكبوت”، بمجموعة صور غريبة من كواليس العمل.

الفنان المصري ظهر في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو متخفي بوشاح أسود أشبه بالنقاب، واستكمل التخفي بسترة سوداء.

السقا ظهر أيضا في إحدى الصور بعد أن رسم “وشم” يحمل شكل خيوط العنكبوت، وذلك في إشارة لاسم الفيلم، وقد عبر جمهوره عن تشوقهم الشديد لمشاهدة الفيلم.

وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.