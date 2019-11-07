أصالة تتألق في حفل ليلة سهم بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في ليلة سهم، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير.

أصالة، تألقت خلال الحفل بإطلالة بيضاء أنيقة خطفت بها قلوب محبيها وبدأت الحفل بتوجيه رسالة شكر خاصة للفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي شاركها في الحفل ووصفته بالصوت الحنون الذي نشأت عليه.

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وقدمت أصالة باقة مميزة من أهم أغانيها من ألحان الملحن السعودي سهم، كما غنت للفنان عبدالمجيد عبدالله، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها خلال الحفل.

ووجهت أصالة خلال الحفل رسالة حب للفنان عبدالمجيد عبدالله، عبرت فيها عن حبها له وأنه الصوت الدافئ الذي نشأت عليه منذ بداية حياتها الفنية.

يذكر أن “ليلة سهم”، ضمت عددًا كبيرًا من أشهر نجوم الوطن العربي، وتعتبر هي الفكرة الأولى من نوعها التي يجتمع فيها عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصة بملحن واحد فقط وهو الملحن السعودي “سهم”.

و ضم الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي منهم ماجد المهندس، عبدالمجيد عبدالله، رابح صقر، أصالة، ونوال الكويتية قبل اعتذارها.