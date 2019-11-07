رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت نقابة المهن التمثيلية نبأ وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الراحل أحمد زكي.

وبحسب بعض المصادر الصحفية فإن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

هيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

بعد فيلم حليم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر و في 2018 كان أحد ابطال مسلسل كلبش 2.