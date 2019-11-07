وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، إن الفنان الشاب توفي في الساعات الأولى من الصباح، إثر هبوط مفاجئ وحاد في الدورة الدموية.

ونشر عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية المصرية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

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فيما كتب الفنان المصري إيهاب فهمي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي، البقاء لله".

يشار إلى أن هيثم هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهو من مواليد يوم 4 أبريل/نيسان 1984.

وبدأ الفنان الراحل مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لـ3 سنوات، قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، وشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما، مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل "كلبش 2"، ليكون آخر أعماله في الدراما التلفزيونية، فيما يمثل فيلم "الكنز 2" آخر الأعمال السينمائية له.