شكرا لقرائتكم متسابق "ذا فويس" يبكي.. وأحلام تمنحه وعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مواجهات ساخنة للغاية تشهدها مرحلة "المواجهة" ضمن برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مساء السبت من كل أسبوع، الكل يرغب في الانتقال إلى مرحلة "العروض المباشرة" ومن أجل ذلك يقدم الجميع أفضل ما لديه، ولعل مواجهة "أمجد ديب وإيمان عبد الغني" ضمن فريق أحلام كانت شاهدة على ما حدث.

حيث أشاد الجميع بالثنائي، ما وضع أحلام في حيرة لتقرر اختيار إيمان عبد الغني من أجل استكمال المشوار في العروض المباشرة، ليظهر الحزن الشديد على أمجد ديب.

ولم يتمالك أمجد دموعه حينما كان يصافح أحلام قبيل المغادرة، لتفاجئه وتمنحه وعدها بإنتاج أغنية خاصة له على حسابها الخاص، إيمانا منها بموهبته وذلك مع انتهاء مشواره بالبرنامج.

تلك الكلمات التي أعادت الابتسامة إلى وجه أمجد ديب، الذي أكد أن مشواره في الغناء سينطلق من خلال البرنامج، كما أشاد المدربون بالخطوة التي اتخذتها أحلام.