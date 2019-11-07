صور.. محمد الحلو ووعد البحيرى يحيان الليلة الثالثة لمهرجان الموسيقى العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مهرجان الموسيقى العربية تقديم فاعلياته الفنية المميزة على مسرح دار أوبرا دمنهور فى دورته الثامنة والعشرين وأحيا الفنان محمد الحلو والفنانة السورية وعد البحيرى الليلة الثالثة للمهرجان وقدما أشهر الأغاني الوطنية والعاطفية، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور. شارك فى المهرجان نخبة من نجوم الأوبرا منهم محمد الخولى وأمير الرفاعى وكريم زيدان ووليد سلامة بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. Advertisements

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