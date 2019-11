شكرا لقرائتكم خبر عن 9 صور جديدة من مسلسل Normal People والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Hulu مجموعة من الصور الجديدة لـ مسلسلها الجديد Normal People، الذى لم تكشف الشبكة إلى الآن عن موعد طرحه بعد.

المسلسل الجديد يدور حول تعقب علاقة Marianne وConnell المعقدة، من نهاية أيام الدراسة في بلدة صغيرة في غرب أيرلندا إلى سنوات الدراسة الجامعية في كلية Trinity College، وفي المدرسة، كان كونيل محبوب وله شعبية، أما عن ماريان وحيدة ومخيفة.

لكن عندما يظهر كونيل لإحضار والدته من وظيفتها في التنظيف بـ منزل ماريان، ينمو اتصال غريب لا يمحى بين المراهقين، ولكن أحدهما مصمم على إخفائه، وبعد مرور عام، درس كلاهما في دبلن، وبالتالي تبدأ قصتهما في النمو، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

المسلسل من بطولة ديزي إدجار جونز، بول ميسكال، إليوت سالت، ديزموند ايستوود، انديا مولين، نيامه لينش، ليا ماكنمارا، فيون أوشي.

وكانت قد أعلنت شبكة Hulu عن مسلسها الجديد Baghdad Central من تأليف ستيفن بوتشارد، الذى اشتهر بمسلسلات The Last Kingdom، و House of Saddam، وسيقوم ببطولة المسلسل الذى سيتكون من 6 حلقات الممثل الأمريكى وليد زعيتر.

ويقوم ببطولة المسلسل Baghdad Central أيضاً بيرتى كارفيل، كلارا خورى، ليم لوبانى، نيل ماسكل، كورى ستول شارلوت سبنسر، يولى نمير، توفيق برهوم، يوسف كركور، هشام سليمان، نورا القصور ومايسة عبد الهادى.

وفقًا لمجلة هوليود ريبورتر، تستعيد Baghdad Central عددًا من المشاهدين منذ عام 2003 إلى العراق بعد حل الجيش العراقى، ويلعب زعيتر دور شرطي عراقى سابق، والذى يقرر العمل مع قوات التحالف، وأثناء القيام بذلك، يعمل مع شرطى بريطانى سابق، وسيتعاون الاثنان بالتحقيق فى جريمة قتل، جنبًا إلى جنب مع خططهم السرية.

Advertisements



Normal People 1



Normal People 2



Normal People 3



Normal People 4



Normal People 5



Normal People 6



Normal People 7



Normal People 8