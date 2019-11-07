شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تبدأ حفلتها على المسرح الكبير بالأوبرا بأغنية عمرى معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة أنغام حفلتها على المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في نسخته الـ28، بمجموعة مختارة من أغانيها مثل (عمري معاك) مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة، مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية فى إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تبدأ حفلتها على المسرح الكبير بالأوبرا بأغنية عمرى معاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.