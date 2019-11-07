اصالة تتعرض للهجوم بسبب تشبيهها الموسيقى بالصلاة!

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري للهجوم من بعض متابعيها على تويتر بسبب تغريدة شبهت فيها الموسيقى بالصلاة.

فقد غردت أصالة قائلة: “الموسيقى هي صلاة روح، تحرّك المشاعر فتجعل للدّمع ‏طعم فرح، وللبسمة طعم شجن، ترتّب الحزن فتنتشل منّه الألمّ، ‏وتوثّق السّعادة كألبوم صور، تلملم الجراح وتجمع الأحبّه وتفعل سحراً ‏يُحلّي مرّ الحياة”.‏

غير ان البعض لم تعجبه عبارة “الموسيقى هي صلاة روح” معتبرا ان اصالة قد خانها التعبير بتشبيهها الوسيقى بالصلاة حيث جاءت بعض الردود على الشكل التالي.