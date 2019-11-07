اصالة تتعرض للهجوم بسبب تشبيهها الموسيقى بالصلاة!

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري للهجوم من بعض متابعيها على تويتر بسبب تغريدة شبهت فيها الموسيقى بالصلاة.
فقد غردت أصالة قائلة: “الموسيقى هي صلاة روح، تحرّك المشاعر فتجعل للدّمع طعم فرح، وللبسمة طعم شجن، ترتّب الحزن فتنتشل منّه الألمّ، وتوثّق السّعادة كألبوم صور، تلملم الجراح وتجمع الأحبّه وتفعل سحراً يُحلّي مرّ الحياة”.
غير ان البعض لم تعجبه عبارة “الموسيقى هي صلاة روح” معتبرا ان اصالة قد خانها التعبير بتشبيهها الوسيقى بالصلاة حيث جاءت بعض الردود على الشكل التالي.
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