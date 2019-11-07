شاهد.. وفاء عامر تحمل استاكوزا ضخمة: “انا ما بخافش”!

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر فيديو جديد لها من أحد مطاعم الأسماك، تظهر فيه وهى تمسك سمكة استاكوزا ضخمة.

وظهرت وفاء عامر في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تداعب استاكوزا حية ضخمة الحجم وعلقت قائلة: “انا ما بخافش”.

وانتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها فى فيلم “شريط 6″، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى إجازة نصف العام، وتجسد وفاء شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث.