ناهد السباعي بجلسة تصوير استوائية جريئة!

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - خضعت الفنانة المصرية ناهد السباعى لجلسة تصوير جديدة فى أجواء استوائية وذلك مع نهاية فضل الصيف. وظهرت ناهد السباعي في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بملابس مستوحاه من الأجواء الاستوائية وعلقت قائلة:”لا يمكن أن تحصل على ما يكفي من صيفنا الذي لا نهاية له … لقد كانت تجربة مدهشة ترتدي لوحة فنية مستوحاة من الأجواء الاستوائية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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