شاهد.. فيفي عبده تخطف الانظار بنحافتها بوصلة رقص جديدة!

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - بعد فترة انقطاع، عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لهوايتها المفضلة بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تؤدي وصلات رقص.
فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام خطفت فيه الانظار بسبب فقدانها لبعض الوزن.
وكانت فيفي عبده قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير خاصة بمجلة Vogue في عددها القادم المخصص للسعادة.
ونقلت المجلة عن فيفي عبده قولها: “لا أفرض فنّي على الناس. أثق بنفسي وبفنّي. من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتها وأن لا يتصفح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. هم يرون فيّ امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضرّ أحداً لا سيما وأن الشباب يسري في دمي”
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