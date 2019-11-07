سوناكشي سينها تهاجم «الطيران الهندية» لهذا السبب .. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

هاجمت الممثلة سوناكشي سينها، التي سافرت مؤخرًا على متن رحلة، شركة الخطوط الجوية IndiGo، بعد أن تلقت حقيبة تالفة.

غردت الممثلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشرت مقطع فيديو لحقيبتها التالفة. علقت عليه، قائلة ” لقد كسرت ما لا يمكن اختراقه”. في الفيديو، نسمع سينها نشكر فريق الشركة بسخرية، بينما نعرض الحقيبة التالفة.

وقالت الممثلة: “لذلك، كنت مسافرة مع IndiGo اليوم مع حقيبة رائعة تمامًا، لكنني عدت بحقيبة بها مقابض مكسورة تمامًا وعجلة مغلقة تمامًا. شكرًا يا رفاق في IndiGo”.

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في رد سريع على تغريدة سوناكشي، نشرت Indigo تغريدة، ” هي سوناكشي، نأسف لرؤية حقيبتك قد تعرضت للتلف. نتمنى التحدث معك. هل يمكن الاتصال على الرقم الخاص بك ووقت مناسب للاتصال؟ “.

وبعد أن تحدث الطرفان مع بعضهما البعض، كتبت Indigo “شكرًا على اتصالك بفريقنا. نحن آسفون حقًا بشأن الحقيبة، نتمنى لك كل التوفيق لمستقبلك المشاريع ونأمل أن أراك قريبا”.

كانت الفنانة في حيدر أباد لأداء بعض العروض الترويجية من أجل فيلمها الجديد عرض في Dabangg 3، الذي سيتم إطلاقه في 20 ديسمبر، بجانب حضور النجم سلمان خان وجاكلين فرنانديز.