سؤال مُحرج لكارينا كابور حول علاقات رانبير العاطفية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لفترة كبيرة احتل ابن عم النجمة كارينا كابور خان، الممثل رانبير كابور عناوين الصحف والمواقع، نظرًا لتعدد علاقاته العاطفية ما بين كاترينا كايف وعلياء بهات.

إذ مَثَل انفصاله عن كاترينا كايف في عام 2016 صدمة كبيرة لعشاق فن بوليوود، بالإضافة إلى تصدره عناوين الصحف، لتأتي علاقته مع علياء بهات لتفعل نفس الأمر مرة أخرى، وفي الوقت الذي يجد ممثل “سانجو” صعوبة في الهروب من أسئلة حول حياته العاطفية، غالبًا ما تُسأل شقيقته كارينا، أيضًا، عن علاقات رانبير المتعددة.

في حدث احتفالي في أستراليا، طُرح على كارينا كابور سؤال حول علاقات رانبير السابقة. وسُئلت ممثلة “كي وكا “عما ستفعله إذا علقت في المصعد مع عليا بهات وديبيكا بادكون وكاترينا كايف.

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وقالت كارينا وهي الضحك: “سوف أتأكد من أن رانبير ليس في المصعد”. ومع ذلك، غيرت رأيها على الفور، وأضافت: “أو ربما، يجب أن أتأكد من أنه في المصعد”.

ومن المثير للاهتمام، أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح على كارينا هذا السؤال. في وقت سابق في أحد البرامج، سأل كاران جوهر كارينا ماذا تفعلي إذا كنت عالقة في المصعد نفسه مع كاترينا كايف وديبيكا بادوكون. أجابت الممثلة “سوف أقتل نفسي. لا أريد أن أكون في هذا المصعد، لا سيما في هذه المرحلة (مع الإشارة إلى حملها بطفلها)”

تشترك كارينا في علاقة متميزة مع صديقة رانبير علياء بهات، في مهرجان مامي مومباي السينمائي، قالت كارينا إنها ستكون أسعد فتاة في العالم إذا أصبحت عليا زوجة شقيقا”.