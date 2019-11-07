بسبب تلوث الهواء في دلهي.. بريانكا شوبرا تواجه صعوبة في التصوير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدأت بريانكا شوبرا جوناس في إطلاق مشروعها الفني المقبل The White Tiger لذا تتواجد الممثلة حاليًا في نيودلهي لتصوير المشروع برعاية منصة Netflix، إلى جانب بطل العمل راجكومار راو Rajkummar Rao.

ومع ذلك، يبدو أن النجمة العالمية تمر بوقت عصيب بفضل تلوث الهواء في دلهي. في 3 نوفمبر، شاركت بريانكا صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram وهي ترتدي قناعًا.

علقت الممثلة على الصورة، ” بدأت تصوير # the whitetiger. من الصعب جدًا التصوير هنا الآن حتى أنني لا أستطيع حتى تخيل ما يجب أن يكون عليه العيش هنا في ظل هذه الظروف”.

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نصحت بريانكا الناس على البقاء آمنين، حيث جاء في التعليق “لقد قمنا بتركيب أجهزة تنقية الهواء والأقنعة. نصلي من أجل المشردين. كونوا أمنين للجميع”. ،

بريانكا شوبرا ليست أول المشاهير الذين يعلقون على تلوث الهواء في دلهي، فقد أصيب أرجون رامبال، الذي كان في المدينة لعطلة نهاية الأسبوع، بالفزع من التلوث.

وقال “هبطت للتو في دلهي، والهواء هنا مثير للاشمئزاز تماما ما أصبح في هذه المدينة. التلوث مرئيا، الضباب الدخاني الكثيف. الناس بأقنعة. كم من الكوارث لا يحتاج المرء إلى الاستيقاظ والقيام الشيء الصحيح؟ “.