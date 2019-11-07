فيديو.. بائع آيس كريم تركي يُبهر النجمة جوهي تشاولا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يحظى بائعو الآيس كريم الأتراك بشعبية كبيرة بين الناس لطريقة عرضهم للحلوى، وهذه المرة، قام أحد هؤلاء البائعين بممارسة العاب الخفيفة مع ممثل بوليوود جوهي تشاولا.

جوهي غردت مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إلى Twitter لمشاركة مقطع فيديو صغير مبهج عن لقاءها مع بائع آيس كريم تركي. نرى في المقطع تشاولا وعائلتها في انتظار تسلم طلبهم من الآيس كريم بينما يخدعهم البائع باستمرار.

يقوم البائع بإلقاء القشدة والمخروط في الهواء بينما تبهر جوهي وعائلتها عبر أصواتهم في الخلفية.

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الممثلة التي بدت أكثر فتنة وجمالًا من ذي قبل، ما دفع بعض مستخدمي مواقع التواصل للثناء عليها وعلى إطلالتها، شاركت مقطع الفيديو وعلقت: “هذا أمر مبهج للغاية. إذا كان لديك فرصة للحصول على الآيس كريم التركي، فلا تفوّتها أبدًا. “.

بعد انتشارها وشعبيتها الكبيرة التي حققتها في أوائل التسعينيات، ابتعدت جوهي تشاولا عن الأضواء، وعادت في وقت لاحق إلى الشاشة الكبيرة مع العديد من المشاريع، مثل Gulaab Gang. كما شوهدت لآخر مرة في “Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga” بطولة سونام كابور.