كيف بدأ سلمان خان التصوير في اليوم الأول من فيلم Radhe؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفالًا ببدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد “راد”، شارك الفنان سلمان خان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث نستطيع أن نشاهده في مشهد تصويري درامي وموسيقى صاخبة، في أثناء دخوله إلى كواليس الفيلم.

وكأنه لا يوجد أحد مثله، سار الممثل في حركة بطيئة بينما كان يرتدي سترته، ومع ذلك يحرص الممثل على عدم الكشف عن تفاصيل شخصيته الجديدة في هذه الدراما القادمة، وهو لم يعط الجمهور سوى اطلالة جيدة ولمحة من الكواليس.

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إلى جانب مقطع الفيديو الجديد، قام الممثل أيضًا بمشاركة صورة من لوحة للإعلان عن يومه الأول من داخل موقع تصوير الفيلم.

فيلم Radhe: Your Most Wanted Bhai” من إخراج برابهو ديفا، وعي المرة الثالثة التي يعمل بها مع سلمان خان بعد فيلميه “مطلوب” و”دابانغ 3”.

الفيلم من إنتاج سلمان خان وسهيل خان وأتول أجنيهوتري تحت راية شركة سلمان خان للأفلام وسهيل خان للإنتاج وريال لايف برودكشن. ومن المتوقع أن العرض على الشاشة الفضية العام المقبل على عيد الفطر.