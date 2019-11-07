علياء بهات تقتحم هوليود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الفنان الهندية علياء بهات أن هوليوود هي وجهتها القادمة قريبًا، ولكننا نعرف أن الممثلة موجودة بالفعل في منطقة بيفرلي هيلز الفاخرة في لوس أنجلوس برفقة مخرج مشهورًا عالميًا.

في المقابلات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، أكدت بهات أكثر من مرة ـ أنها تعتزم الانضمام إلى هوليوود، حيث تكون الممثلة تدخل هوليوود في سن أصغر نسبيًا من بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون وأيشواريا راي باتشان عندما دخلن هوليوود.

في الآونة الأخيرة، انضمت النجمة الجميلة هوما قريشي أيضًا إلى السينما الأمريكية، في تجربتها الأولى مع فيلم باسم بتجربة “جيش الموتى” من إخراج زاك سنايدر.

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يقول مصدر تجاري، “إن انضمام عالية إلى هوليوود يبدو عاجلًا وليس آجلًا. كل شيء صامت للغاية في الوقت الحالي، على الرغم من أنها شوهدت في مطاعم بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما يبدو أن الممثلة تقضي عطلة في لوس أنجلوس مع صديقتها أكانشا ​​رانجان كابور، يبدو أن علياء تبحث عن وكيل مشهور عالمي. بحسب موقع freepressjournal.

وكانت أيشواريا راي وبيباشا باسو قد وقعا لـ سيموني شيفيلد مخرجة المواهب ومنتجة الأفلام والتلفزيون، في حين كانت بريانكا شوبرا تعمل مع أنجولا أشاريا.

جميعهن كان لديهن مدراء أو وكلاء مشهورون في هوليوود، والذين يتخذون من لوس أنجلوس مقرًا لهم، حيث يحتاج المرء إلى الناس هناك للحصول على عرض عالمي. ويضيف المصدر أنه مثل بريانكا وديبيكا، ستجد علياء أيضًا توازنًا بين أفلام هوليوود وبوليوود.