- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
وقعت النجمة الهندية سوارا بهاسكار، في خطأ وُصف بالكبير، لأنها سخرت من طفلة 4 سنوات عندما كانت في بداياتها الفنية وتقدم إعلانات.
تواجه بهاسكار Swara Bhasker رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تلك السخرية التي صرحت بها، خلال استضافتها ببرنامج دردشة “Son Of Abish”.
يظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي سوارا وهي تستخدم كلمات مشينة لممثلة طفلة عملت معها في الإعلان خلال الأيام الأولى لها في صناعة الأفلام. على ما يبدو، كان سبب غضب سوارا لأن الطفلة قد خاطبتها بـ”طنط”.
في مقطع الفيديو، شوهدت الممثلة تتحدث عن خيبة أملها، بعد أن قالت لها الطفلة اللفظ، الذي جعلها أكثر غضبًا.
بدأ نشطاء Twitter في انتقاد الممثلة بشكل كبير، بعدما جرى تداول الفيديو، بل قاموا بتدشين هاشتاج #Swara_aunty، الذي أصبح ترند على موقع التدوينات القصيرة تويتر منذ صباح الثلاثاء.
لم يقف الأمر عن حد “تكشيرة السوشيال ميديا عن أنيابها؛ وفقًا لـ ibtimes، قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية - منتدى حماية الحقوق القانونية - شكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل، وطالبت باتخاذ إجراء ضد سوارا.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات للممثلة سوارا بهاسكار بسبب سخريتها من طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.