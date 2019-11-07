انتقادات للممثلة سوارا بهاسكار بسبب سخريتها من طفلة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وقعت النجمة الهندية سوارا بهاسكار، في خطأ وُصف بالكبير، لأنها سخرت من طفلة 4 سنوات عندما كانت في بداياتها الفنية وتقدم إعلانات.

تواجه بهاسكار Swara Bhasker رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تلك السخرية التي صرحت بها، خلال استضافتها ببرنامج دردشة “Son Of Abish”.

يظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي سوارا وهي تستخدم كلمات مشينة لممثلة طفلة عملت معها في الإعلان خلال الأيام الأولى لها في صناعة الأفلام. على ما يبدو، كان سبب غضب سوارا لأن الطفلة قد خاطبتها بـ”طنط”.

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في مقطع الفيديو، شوهدت الممثلة تتحدث عن خيبة أملها، بعد أن قالت لها الطفلة اللفظ، الذي جعلها أكثر غضبًا.

بدأ نشطاء Twitter في انتقاد الممثلة بشكل كبير، بعدما جرى تداول الفيديو، بل قاموا بتدشين هاشتاج #Swara_aunty، الذي أصبح ترند على موقع التدوينات القصيرة تويتر منذ صباح الثلاثاء.

لم يقف الأمر عن حد “تكشيرة السوشيال ميديا عن أنيابها؛ وفقًا لـ ibtimes، قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية - منتدى حماية الحقوق القانونية - شكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل، وطالبت باتخاذ إجراء ضد سوارا.