سانجاي دوت يطلق أحدث بوسترات Panipat

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أطلق النجم الهندي سانجاي دوت أحدث بوسترات فيلمه الجديد Panipat، الذي يجسد فيه شخصية الزعيم الإسلامي الأفغاني أحمد شاه العبدلي.

يضم فيلم Panipat، النجوم الشباب أرجون كابور وكريتي سانون في الأدوار القيادية، وهو من إخراج أشوتوش جواريكر. صدر أول بوستر للفيلم يوم الأحد، وسيتم إصدار البرومو الرسمي في وقت لاحق.

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كان سانجاي دوت قد شارك اطلالته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب معلقًا، “أحمد شاه العبدلي - الضربات حيث يسقط ظله. الفيديو الدعائي Panipat غدًا. #PanipatLook”.

كما أضاف سانجاي تعليق جديدا حول البوستر، قال “تعال وشاهد المعركة التي غيرت التاريخ! # بانيبات ​​في دور السينما في السادس من ديسمبر”. في الفيلم، سيُظهر أرجون كابور وهو يلعب دور ساداشيف راو بهاو، بينما تصور كريتي سانون دور زوجته بارفاتي باي.

بالنسبة لسانجاي دت، شوهد الممثل للمرة الأخيرة في فيلم Prassthanam. قام بدور سياسي في الفيلم الذي أنتجته زوجة ماناتا دوت. من إخراج ديفا كاتا، والفيلم أيضًا ضم النجوم على فضل، وجاكي شروف، ومانيشا كويرالا، وتشونكي بانداي، وساتياجيت دوبي، وأميرة دستور، من بين آخرين.