ممثلة بوليود رابي بيزرادا تعلن اعتزالها بعد تسريب فيديو إباحي لها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلنت المغنية الباكستانية رابي بيرزادا أنها قررت اعتزال العمل الفني والترفيهي. جاء هذا الإعلان بعد تسرب صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي.

غردت رابي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت: “أنا، ربي بيرزادا، أتخلى عن صناعة الترفيه. الله يغفر خطاياي، ويخفف قلوب الناس لصالحي”.

في الأسبوع الماضي، تم تسريب مقاطع الفيديو والصور الخاصة لرابي على الإنترنت، والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير. بينما كان الكثير من الناس غاضبين، قام البعض من أنصارها على الإنترنت اتهموا المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور بتسريب الصور.

Advertisements

وفقًا للتقارير، قدمت الفنانة شكوى إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية، بشأن المحتوى الذي تم تسريبه والذي ظهر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل ذلك، كان رابي قد احتلت العناوين الرئيسية للصحف والمواقع بعد تهديد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من هجوم انتحاري. كانت قد نشرت صورة لنفسها وهي ترتدي ما يبدو أنه سترة انتحارية مع تعليق تحذيري.

ليس هذا فقط، بل إنها حاولت تهديد مودي حول قضية كشمير بالثعابين والتماسيح. كانت قد شاركت مقطع فيديو شوهدت فيه وهي تحمل ثعبانًا.