عمرو يوسف يتعاقد على فيلم رعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد النجم المصري عمرو يوسف، على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان “بيت شمس”، حيث ينتمى لنوعية أعمال الرعب ويكتب له السيناريو والحوار محمود دسوقي ويخرجه طارق العريان، وذلك بعد نجاح عمرو والعريان سويًا في فيلم “ولاد رزق” بجزئية الأول والثاني والذي اقترب من الوصول إلى 100 مليون جنيه في شباك التذاكر.

وكان عمرو يوسف قد شارك مؤخرا، في بطولة فيلم “ولاد رزق 2”، مع كل من أحمد عز، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن، والعمل طرح فى دور العرض خلال موسم عيد الأضحى ومستمر فى العرض.

وتم تكريم النجم عمرو يوسف هذا الأسبوع بصحبة أبطال فيلم “ولاد رزق 2” بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس خلال استضافتهم فى ندوة للحديث عن كواليس تصوير الفيلم والمشاهد الصعبة التى تم تصويرها، وكان أبرز الحاضرين المخرج طارق العريان، المؤلف صلاح الجهينى، الفنان كريم قاسم، الفنان أحمد داوود.