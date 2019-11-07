براءة عصام كاريكا من تهمة النصب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

برأت نقابة المهن الموسيقية الملحن والمطرب عصام كاريكا من تهمة النصب على المطربة الجزائرية ياسمين نيازا.

الفنانة اتهمت كاريكا بأنه استلم منها أجر لحن أغنية «الواد الحريف»، ولم تستلم منه الأغنية رغم ذلك، وأصدرت بيان لكشف التفاصيل.

وجاء في نص البيان: «بشأن الشكوى المقدمة من السيدة نجاة بن عزبية الشهيرة بياسمين نيازا، ضد الأستاذ عصام عبد العزيز محمد أحمد و شهرته عصام كاريكا، حيث تقدمت الشاكية في 25/8/2019 بشكوى ضد المشكو في حقه مفادها اتفاقها مع المشكو في حقه على عمل لحن غنائي تحت مسمى (الواد الحريف) كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كاريكا توزيع جيزو، كما قامت الشاكية بتوجية إنذار بنفس مضمون الشكوى إلى النقابة والوارد بتاريخ 15/9/2019».

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وأضاف البيان: «بتاريخ 16/9/2019 حضر لمقر النقابة الأستاذ عصام كاريكا حيث تم إجراء التحقيق اللازم والذي جاء مضمونة ما جاء بالشكوى والإنذار المرسل من الشاكية من أنه هناك إتفاق على أن يقوم الأستاذ عصام كاريكا بعمل لحن من كلمات أحمد الشريف وألحان جيزو مقابل مبلغ 8000 دولار فقط، إستلم منهم عصام كاريكا مبلغ 3000 دولار فقط والباقي 5000 دولار فقط عند تسليم الأغنية».

وقدم كاريكا الأدلة التي تفيد أنه بالفعل قد انتهى من اللحن، وأنه ينتظر من المطربة أن يستلم باقي مستحقاته المالية، وأن تقوم بتسجيل الأغنية بصوتها.

واختتم البيان:”بناء على ما سبق عرضه يتأكد أن عصام كاريكا قد قام بتنفيذ التزامه التعاقدي مع السيدة نجاة بن عزبية وأن التقصير إذا كان له وجود فهو من الشاكية التي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع كاريكا، وعليه ترى النقابة حفظ الشكوى».