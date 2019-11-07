ريم البارودي عن أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب: اللهم لا شماتة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مع كثرة الخلافات بين الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب، يتساءل عدد كبير من الجمهور عن موقف الفنانة ريم البارودي، ورد فعلها إزاء هذه المشكلات.

ريم قالت إنها لا تتابع ما يحدث بينها، ولا تتحين الفرصة كما يعتقد البعض، مؤكدة أنها لم تشمت بعد طلاق سمية، ودائما تقول : «اللهم لا شماتة».

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الفنانة المصرية أشارت، في لقاء لها مع «الإمارات نيوز»، إلى أن قصتها مع سعد انتهت تماما منذ عامين، وأن طريقة تفكيرها خلال هذه الفترة اختلفت تماما وتغيرت، وأصبحت أكثر نضجا.

يُذكر أنه تم الحكم على الفنانة سمية الخشاب بالسجن لمدة 3 أعوام في قضية شيك بدون رصيد للفنان أحمد سعد.

كان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل الإعلام، بدءًا من اتهامات السرقة للشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة خلال حلقاتهم ببرنامج “شيخ الحارة” خلال شهر رمضان الماضي.