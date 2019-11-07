«يوتيوب» يوضح سبب حذف أغنية «إنساي» لمحمد رمضان وسعد لمجرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذف موقع «يوتيوب»، أغنية «إنساي»، للفنان المغربي سعد لمجرد، والفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد تحقيقها أكثر من 177 مليون مشاهدة خلال فترة عرضها.

موقع «يوتيوب»، كشف للمرة الأولى سبب حذف كليب الأغنية بشكل مفاجئ مؤكدًا أن سبب حجب الفيديو أن حقوق الملكية تعود لشركة Lucky Light Movie Music.

وكان أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حقق نجاحًا كاسحا، بكليب “انساي” الذي بلغ إجمالي مشاهداته 177 مليونا و979 ألف، مقتربًا من 178 مليون مشاهدة.

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واحتل كليب أغنية إنساي المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

أغنية “إنساي” مع الفنان محمد رمضان من كلمات سعد لمجرد ومحمد رمضان ومن ألحان سعد لمجرد، ويغني سعد فيها باللهجة المغربية، فيما يغني “رمضان” باللهجة المصرية، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

يذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، واجه اتهامًا أخر بالسرقة بعد طرحه لأغنيته الأخيرة “سلام”، من قبل الفنان المغربي هشام تلمودي، والذي اتهم لمجرد، باستغلال مقطع موسيقي من إحدى أغانيه دون ترخيص.

أغنية “سلام” من كلمات وألحان وتوزيع “TIzaf Mouhcin”، والفيديو كليب مستوحي من التراث الأمازيغي المغربي.